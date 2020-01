Wengen: Wenig Schnee, wenig Geld – ein Klassiker in Nöten

Vincent Kriechmayr ist als Abfahrtssieger von 2019 zur Titelverteidigung nach Wengen gereist. Für den 28-jährigen Oberösterreicher gibt es am Freitag als Ouvertüre die Kombination (Abfahrt um 10.30 und Slalom um 14.00). „Die Kombi hier ist was Spezielles. Sie ist ein gutes Training für die Abfahrt.“

Am Donnerstag fand der zweite Trainingslauf statt. 1,49 Sekunden hatte Kriechmayr Rückstand auf den Schnellsten, allerdings nach einem Bremsschwung. „Ein paar Sachen sind gelungen, ein paar weniger. Das Brüggli-S lief nicht nach Wunsch, ich habe gesehen, dass Mothl es richtig gut gefahren ist, da muss ich noch ein bisschen besser analysieren.“ Mothl war der Schnellste, Matthias Mayer. Der tritt heute ebenfalls an. „Mich zipft an, dass ich die letzten vier Slaloms jeweils einen Einfädler hatte, ich möchte diese Serie brechen.“