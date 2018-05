Weißhaidinger: 1,2 kg Fleisch täglich für 70-Meter-Traum

Mit gleich drei österreichischen Rekorden ist Diskus-Hüne Lukas Weißhaidinger wurfgewaltig in die Saison gestartet. Als laut Weltverband Dritter der Jahresbestenliste hat sich der 26-jährige Oberösterreicher damit auch zum Mitfavoriten auf eine EM-Medaille im August in Berlin gemacht. Zuvor hat er schon Startplatzzusagen für zwei der vier Diamond-League-Meetings.

Die harte Arbeit im Winter macht sich bezahlt, die Technikumstellung abgestimmt auf seine Größe und Hebel schlägt heuer so richtig ein. "Drei Rekorde haben mich selbst ein bisschen überrascht, das versuche ich jetzt zu genießen", sagte Österreichs Leichtathlet des Jahres.

"Den Olympiasieger zu schlagen, ist etwas, dass man sich schon einmal auf der Zunge zergehen lassen kann. Er ist aktuell sicher in Topform, da brauchen wir nicht reden. Ich freue mich, dass ich mit Qualität überzeugen konnte." Weißhaidinger siegte am Sonntag in Rehlingen mit 68,98 m vor dem deutschen Rio-Goldmedaillengewinner Christoph Harting.

Dabei war der ÖLV-Athlet überhaupt nicht gut in den Wettkampf gekommen. "War ich das?", fragte er, als die 68 von der Anzeigentafel leuchteten. Außerdem hatten im Vorfeld zuerst der Rücken und dann der Fuß Probleme gemacht. Eine Außenbandzerrung im linken Sprunggelenk kommt laut Trainer Gregor Högler von einer leichten Überbelastung. "Wir sind im Leistungssport, da geht man an die Grenzen. Und die Grenze ist die Verletzung. Wir haben ein straffes Programm, es gilt jetzt, Lukas zu schützen. Mit Ultraschall und Lasertherapie bekommen wir das hin."

Am 31. Mai folgt mit dem topbesetzten Diamond-League-Meeting in Rom der erste Saison-Höhepunkt, nach Rehlingen meldeten sich auch die Organisatoren aus Paris und luden Weißhaidinger ein. "Ich will in Rom eine anspruchsvolle Leistung abliefern, damit ich auch in Stockholm und Oslo dabei bin. Ich würde mir das wünschen, ich hätte es mir von der Leistung verdient", sagte der Olympiasechste von Rio de Janeiro.