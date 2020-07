Wegen Corona: Ryder-Cup wurde um ein Jahr verschoben

Der Ryder Cup ist wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise in den USA ins nächste Jahr verlegt worden. Die Veranstalter teilten am Mittwoch mit, dass der prestigeträchtige Team-Wettbewerb zwischen den besten Golfern aus den USA und Europa nun vom 21. bis 26. September 2021 in Whistling Straits stattfindet. Ursprünglich sollte die 43. Auflage des Ryder Cups vom 22. bis 27. September im US-Bundesstaat Wisconsin ausgetragen werden.