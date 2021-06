Weber gewann deutsches Handball-Allstar-Game

Der österreichische Handball-Teamspieler Robert Weber hat am Samstag mit der per Fan-Voting zusammengestellten Bundesliga-Auswahl das Allstar-Game gegen die deutsche Nationalmannschaft 36:32 (18:18) gewonnen. 7.500 Zuschauer sahen in Leipzig einen Erfolg der internationalen Stars, zu denen neben Weber u.a. klingende Namen wie Filip Jicha, Bertrand Gille, Daniel Narcisse oder Kim Andersson zählten.

Vor dem Allstar-Game war Weber auch im Trichwurfwettbewerb im Einsatz.