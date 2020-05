Wawrinka gewinnt die French Open

Djokovic hatte den Karriere-Slam auf dem Schläger. Der Serbe hatte im Viertelfinale die Paris-Dominanz von Seriensieger Rafael Nadal gebrochen. Die Australian Open (fünf Mal), in Wimbledon (zwei Mal) und bei den US Open (einmal) hat er bereits als Sieger verlassen, in Paris muss er zumindest noch ein Jahr warten. Eine Woche länger als üblich müssen Fans auf das nächste Grand-Slam-Turnier warten, Wimbledon startet erst am 29. Juni.