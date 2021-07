Blaha mit guten Aussichten in Berlin

Die Europameisterschaften sind für Blaha auch so etwas wie Heim-Titelkämpfe, ist er doch auf der Anlage schon seit Jahren mit dem OSV-Team öfters auf Trainingslager. Auch erst vor kurzem wurde da am Feinschliff gearbeitet. "Ja, die EM ist für mich ein halbes Heimspiel. Außer in Berlin war ich seit der WM zwischen den Wettkämpfen außer in Wien auch drei, vier Monate in Amerika. Am besten war es aber bei den World Series, da habe ich mit den Besten der Welt trainiert."

Am Freitag (10.00) geht es für Blaha mit OSV-Kollegen Fabian Brandl in den 3-m-Synchron-Bewerb. Erst seit kurzem trainieren sie daran. Blaha sieht darin kein großes Problem: "Die Sprünge können wir ja individuell üben, es geht dann nur um das Timing und die Synchronität." Brandl ist der Bruder von Synchronschwimmerin Nadine Brandl, auch er wird in beiden Einzelkonkurrenzen antreten. Bei einer für ihn optimalen Leistung sollte ein Finaleinzug möglich sein.