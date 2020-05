Blaha verpasste das EM-Finale in Rostock

Constantin Blaha hat am Donnerstag bei den Hallen-Europameisterschaften im Wasserspringen in Rostock das Finale vom Dreimeter-Brett verpasst. Nach dem siebenten Platz vom 1-m-Brett landete der Wiener an der 14. Stelle, zur Teilnahme am Zwölfer-Finale fehlten ihm mit 351,00 Punkten nur 2,15 Zähler.

Der 27-Jährige, der das Finale als Mindestziel bezeichnet hatte, war enttäuscht. Er sei an Kleinigkeiten gescheitert. "Es war nicht die letzte Konsequenz beim Springen. Das ist schwierig zu verdauen. Nun gilt es, die EM abzuhaken und aus den Fehlern zu lernen", sagte Blaha. Sein nächster Einsatz ist der GP in Madrid am letzten Juni-Wochenende.