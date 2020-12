WADA will Corona-Impfstoffe auf verbotene Substanzen prüfen

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) will die verschiedenen Corona-Impfstoffe prüfen, ob sie möglicherweise im Sport verbotene Substanzen enthalten. Wie die Agentur am Samstag mitteilte, wolle man damit den Athleten und anderen Interessengruppen Klarheit "über den Status von SARS-Cov-2-Impfstoffen in Bezug auf die Liste der verbotenen Substanzen und Methoden" verschaffen.

Die Athleten und andere aus der Anti-Doping-Gemeinschaft würden von der WADA informiert werden, falls ein Bestandteil eines Impfstoffs problematisch sein könnte. "Um es klar zu sagen: Trotz der Neuartigkeit dieser Impfstoffe gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass solche Impfstoffe gegen Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen würden", hieß es in der Mitteilung.