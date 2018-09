Wachau Marathon: Aushängeschild mit Ausdauer

Eine Zeit unter 2:40 Stunden ist aber auch dieses Jahr das Ziel: „Das Feld ist stark, aber man will immer gewinnen“, gibt sich der Altstar angriffslustig. Dass die Form stimmt, bestätigen die bisherigen Leistungen in diesem Jahr: Bester Österreicher beim Wings-for-Life-Run und Sieger in der Altersklasse beim Vienna City Marathon, das zeigt dass der Rekordsieger noch ein weiteres Mal zuschlagen könnte.

Unabhängig vom Ergebnis steht für Wallner jetzt schon fest, dass es eine der schönsten Laufveranstaltungen des Jahres wird: „Im eigenen Bundesland vor dieser Kulisse zu laufen, ist immer etwas ganz Besonderes.“ Am meisten freut sich der Ausnahmeathlet auf den „perfekten“ Zieleinlauf im Stadtpark Krems.

Wallner hofft, dort wieder auf etliche Fans zu treffen, und er zeigt sich begeistert von den vielen jungen Laufbegeisterten. „Ich verspüre eine Vorbildfunktion und hoffe, mit einem Erfolg den Nachwuchs zu motivieren.“ Ob ihm das zum sechsten Mal gelingt, zeigt sich am Sonntag.