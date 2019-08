Vuelta: Valverde attackiert, Nairo Quintana siegt

Stark präsentierte sich in den letzten Tagen ein junger Niederösterreicher in der Oststeiermark: Der 16-jährige Alexander Hajek aus Scharndorf bei Bruck an der Leitha, in der Südstadt Schützling von Roland Wafler, hat die 34. Internationale Jugendtour – Europas größte – gewonnen und sicherte sich neben dem Gesamtklassement auch noch die Punktewertung.