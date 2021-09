Vuelta-Triple für Primoz Roglic

Um ein Haar hätte Primoz Roglic auf den letzten Kilometern der Spanien-Rundfahrt doch noch ein richtiges Problem bekommen: Kurz nachdem er auch die zweite Zwischenzeitmessung auf den 33,8 Kilometern von Padrón nach Santiago de Compostela als Bester passiert hatte, wollte der Slowene in einer Linkskurve samt Ausfahrt nach rechts abbiegen, bemerkte seinen Lapsus aber gerade noch rechtzeitig und gewann schließlich das Einzelzeitfahren und seine dritte Vuelta in Serie in souveräner Manier.

4:42 Minuten lag der Jumbo-Visma-Profi, der im Ziel von Frau und Sohn empfangen wurde, am Ende vor dem Spanier Enric Mas (Movistar) und bereits 7:40 Minuten vor dem Australier Jack Haig (Bahrain-Victorious). "Ein superschöner Tag heute. Ich bin sehr, sehr glücklich, auch für meine Teamkollegen", sagte Roglic, nachdem er die Vuelta mit dem größten Vorsprung seit 24 Jahre gewonnen hatte. Er ist zudem erst der dritte Fahrer, dem drei Erfolge in Serie gelungen sind.

Eine starke Leistung zeigte auch der Oberösterreicher Felix Großschartner im Dress von Bora-hansgrohe: Der 27-Jährige landete 1:52 Minuten hinter Roglic auf dem siebenten Rang und sicherte somit seinen zehnten Rang in der Gesamtwertung ab. Und in der Punktewertung verbesserte er sich noch auf Platz 19.