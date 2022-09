Vuelta: Solist Remco Evenepoel rettet 1:34 Minuten Vorsprung

Nicht einmal sieben Kilometer war die Königsetappe der 77. Spanien-Rundfahrt alt, da lag Wilco Kelderman auch schon auf dem Boden. Am Samstag war der niederländische Kapitän von Bora-hansgrohe vom sechsten auf den achten Gesamtrang zurückgefallen, nun sorgte er für den nächsten Tiefpunkt der bayerischen Mannschaft mit starkem Österreich-Bezug.

Damit nicht genug: Sein Teamkollege Marco Haller, vor zwei Wochen Sieger bei den Cyclassics in Hamburg, landete am Sonntag sogar im Spital. Bei der ersten Etappe der Tour of Britain war der Kärntner in Schottland mit einem Begleitmotorrad kollidiert – ebenfalls nach sieben Kilometern. Details über etwaige Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.

Tag des Leidens

Einen schlechten Tag hatte am Samstag auch der Mann in Rot bei der Vuelta: Eine Attacke seiner Verfolger konnte Remco Evenepoel nicht mehr kontern, und so schmolz der Vorsprung des 22-jährigen Belgiers von Quick-Step Alpha Vinyl von 2:41 Minuten auf 1:49 Minuten auf den dreifachen Titelverteidiger Primoz Roglic. Und das just am Tag vor jenem Abschnitt, der das Feld ins Hochgebirge führte. „Ich fühle mich besser“, sagte Evenepoel am Sonntagmittag, ehe die 152,6-Kilometer-Prüfung von Martos hinauf in die Sierra Nevada in Angriff genommen wurde.

Es wurde erneut sehr schnell gefahren, nach 92 Kilometern war Granada erreicht und das bis dahin flache Rennen begann wenig später von vorne. Den Anstieg zum Alto del Purche nahm Lawson Craddock (USA/BikeExchange-Jayco) mit 1:30 Minuten Vorsprung auf 28 weitere Ausreißer und 5:30 auf das Hauptfeld mit den Favoriten unter die Räder. Ein Zwischenstand, der wenig später Makulatur war.