Vuelta: Primoz Roglic baut seinen Vorsprung aus

2007 war er Junioren-Weltmeister im Skispringen mit Slowenien, doch längst hat Primoz Roglic in der Weltspitze auf dem Rennrad Fuß gefasst. Das bewies der 29-Jährige vom Team Jumbo-Visma auch am Freitag: Die 166,4 Kilometer der 13. Etappe der Spanien-Rundfahrt von Bilbao hinauf nach Los Machucos mit einem brutalen Schlussanstieg (6,5 Kilometer, 907 Meter Höhendifferenz, bis zu 26 Prozent steil) nutzte der Slowene, um seine Rivalen in der Gesamtwertung weiter zu distanzieren.