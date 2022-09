Vuelta: Leader Remco Evenepoel erstmals in Schwierigkeiten

Auch am Sonntag ist das Rote Trikot bei der 77. Spanien-Rundfahrt in belgischer Hand. Der führende Remco Evenepoel wurde auf der 14. Etappe von Montoro in die Sierra de La Pandera allerdings arg gefordert und musste hilf- und helferlos zusehen, wie seine Konkurrenten um den Gesamtsieg Sekunde um Sekunde aufholten.

Eine zehnköpfige Ausreißergruppe hatte sich nach langem Hin und Her ab dem Start nach 72 Kilometern endlich gebildet, der Däne Mads Pedersen durfte seine Führung im Sprintklassement mit dem Sieg in der einschlägigen Wertung in Jaén weiter ausbauen. Nach dem coronabedingten Ausstieg seines irischen Rivalen Sam Bennett (Bora-hansgrohe) ist der Sieg des Trek-Segafredo-Profis wohl nur noch Formsache angesichts von rund 150 Punkten Vorsprung.

Die letzten 13 Kilometer hinauf zum Ziel in 1.820 Metern Höhe nahm Bahrain-Victorious’ Spanier Luis León Sánchez solo in Angriff, im Feld der Favoriten drückte Robert Gesink von Jumbo-Visma aufs Tempo, um Titelverteidiger Primoz Roglic wieder näher an den führenden Evenepoel zu bringen – und um dem führenden Belgier Probleme zu bereiten. Vorerst sollte dies aber nicht gelingen, der 22-Jährige fuhr recht entspannt an dritter Stelle hinter Gesink.

Neun Kilometer vor dem Ende wurde Sánchez von Ineos’ Richard Carapaz eingeholt, und auch hinten im Feld übernehm die britische Mannschaft die Tempoarbeit. 2:20 Minuten trennten die beiden Gruppen, Tendenz bei bis zu 15 Prozent Steigung fallend. Auch, weil mit Chris Harper wieder ein Roglic-Teamkollege die Spitze im Feld übernahm. 1:30 Minuten blieben noch für die letzten fünf Kilometer.

Dann ging Chris Haper die Kraft aus, weshalb nun Evenepoels letzter Helfer eingespannt wurde. Gut vier Kilometer vor dem Ende attackierte Primoz Roglic und durfte solo bergauf klettern – Evenepoel konnte nicht nachsetzen und geriet erstmals bei dieser Vuelta in echte Schwierigkeiten. Und nicht nur der zweitplatzierte Slowene ließ den Führenden stehen: Der spanische Gesamtdritte Enric Mas (Movistar) und der kolumbianische Siebente Miguel Ángel López (Astana) konnten zu Roglic aufschließen, Mas vermochte das Tempo aber nicht lange zu halten.