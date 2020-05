Vorweggenommenes Finale im Semifinale

Es wird bereits von einem vorweggenommenen Finale der EuroVolley2011 gesprochen, wenn am Samstag (18 Uhr/live ORF Sport plus) im Halbfinale in der Wiener Stadthalle Serbien und Russland aufeinander treffen. Es ist das Duell der einzigen im Lauf des Turniers noch ungeschlagenen Mannschaften.



Die Bilanz der letzten Spiele gegeneinander ist ausgeglichen. Im vergangenen Jahr gewann Russland im Rahmen der World League im Halbfinale mit 3:0, in der Zwischenrunde der WM in Italien im Herbst revanchierten sich die Serben mit einem 3:1.



Das Halbfinalspiel der beiden Titelanwärter ist auch das Duell von Serbiens Altmeister Ivan Miljkovic mit dem russischen Jungstar Maxim Michajlow. Miljkovic, der in der Gruppenpartie gegen Österreich geschont worden war, drückte dem serbischen Spiel bisher den Stempel auf. Im engen Viertelfinalduell mit Frankreich (3:1) hatte der 31-Jährige mit 29 Punkten großen Anteil am Sieg. "Ich bin sehr glücklich, dass unser junges Team die Gelegenheit bekommt, um eine Medaille zu spielen", erklärte der letzte im Team verbliebene Vertreter der alten Garde.