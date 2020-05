Vorsichtige Prognosen des Sportdirektors

Seine Langläufer hätten in dieser Saison schon viel erreicht. "Die Erfolge, die wir uns vorgenommen haben, haben wir schon geschafft. Was noch kommt, ist eine Draufgabe. Weitere gute Platzierungen nehmen wir gerne mit", meinte der ÖSV-Funktionär in Anspielung auf Junioren-WM-Gold- und -Silber von Stadlober sowie einige Top-Ten-Platzierungen durch Smutna sowie Johannes Dürr.

Verzichtet wird diesmal möglicherweise auf eine Herren-Staffel. "Auf die legen wir noch nicht so viel Augenmerk, auch wenn das eine Nation ausmacht. Wir haben noch nicht vier hochwertige Athleten, das müssen wir über die Jungen machen und auch die Damen als Entwicklung sehen."

Nach Jahren der nahezu Bedeutunglosigkeit im internationalen Geschehen pirschen sich die ÖSV-Langläufer aber wieder an die Welt-Elite heran. Also Licht am Ende des Tunnels? "Das schon, aber man darf nicht die Euphorie haben und sagen, man ist schon draußen aus dem Tunnel, weil es sind wenige Athleten, um das abzusichern." Krank werden dürfe zum Beispiel derzeit niemand.