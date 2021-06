Vorfreude auf die Stars der Spiele

Roger Federer – Die meisten Grand-Slam-Siege (17), die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste (287), die meisten Triumphe in Wimbledon (7), dazu die längste Siegesserie, das höchste Preisgeld, und, und, und... – im Tennissport ist alles Roger. Nur ein Titel fehlt dem Schweizer Alleskönner noch in seiner Sammlung: Olympia-Gold. Zwar gewann Federer 2008 in Peking den olympischen Doppelbewerb, doch der Single-Triumph wäre für den Vater von Zwillingen die endgültige Krönung einer glänzenden Karriere. Dass das olympische Tennisturnier auf dem heiligen Rasen von Wimbledon gespielt wird, stempelt Federer zum Top-Favoriten. Dass sämtliche Stars, von Nadal bis Djokovic, in London am (Tennis-)Ball sind, macht diesen Bewerb zu einem echten Highlight der Spiele. In einem Ranking ist der 31-Jährige schon jetzt die Nummer 1: Federer ist der Topverdiener unter all den Olympiastartern, mit Werbeeinnahmen verdient der Schweizer mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr.