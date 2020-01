Vor der Handball-EM: "Wir wollen die Deutschen schlagen"

Es ist der einzige offizielle und zugleich hochkarätige Test für Österreichs Handballmänner, die am Freitag in die Heim-EM starten. Am Montag (14.30 Uhr/live ORF Sport+) ist der mehrfache Welt- und Europameister Deutschland zu Gast in der Wiener Stadthalle. Gehen die EM-Pläne beider Teams auf, würde man sich in der Hauptrunde am selben Ort wiedertreffen. Das Ergebnis ist "nebensächlich".

Routinier Robert Weber, der auf seine siebente Endrunde zusteuert, misst dem Treffen mit den Deutschen, die bei der EM zum erweiterten Favoritenkreis zählen, vor allem atmosphärischen Wert bei. "Wichtig ist, sich ein gutes Gefühl zu holen", meinte der Flügelspieler. Ähnlich formulierte es Kapitän Nikola Bilyk, der auf seine Kieler Teamkameraden Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek trifft: "Wir wollen ein positives Gefühl, um mit voller Euphorie in die EM gehen zu können."