Vor 5 Jahren: Dominic Thiems erster Meilenstein

Einigermaßen frisch und munter stand Thiem an besagtem Sonntag dem KURIER in der Players Lounge Chatrier Rede und Antwort. „Der erste Titel ist etwas Besonderes. Er stand schon auf dem Plan heuer, dass er schon in der ersten Jahreshälfte passiert ist, ist umso schöner.“

Es war auch ein großer Schritt aus der Jugendzeit. „So richtig habe ich das Erwachsenwerden noch nicht gecheckt, aber zumindest habe ich mein Idealgewicht. Das liegt auch am guten Training mit Günter Bresnik.“

Hartes Training

Das Unternehmen Paris endete für Thiem mit einer Viersatz-Niederlage gegen den Uruguayer Pablo Cuevas in Runde zwei, danach wurde noch härter gearbeitet. „Ich wurde damals kritisiert, weil wir vor dem Daviscup gegen die Niederlande zuviel trainiert haben und er seine Partien verlor, danach gewann er aber die Turniere von Umag und Gstaad“, sagt Bresnik. In Kitzbühel, wo er 2014 sein erstes ATP–Finale erreicht hatte, kam er ins Semifinale.

Thiem beendete das Jahr auf Rang 20 im Ranking. So richtig los ging es 2016 – mit den Turniersiegen in Buenos Aires, wo er erstmals Rafael Nadal schlug, und Acapulco.

Zu den French Open stieß er erneut mit Selbstvertrauen, in Nizza verteidigte Thiem den Titel. In Paris kam er erstmals ins Semifinale. Seit damals, seit Juni 2016, ist er Dauergast in den Top Ten. Titel sind es mittlerweile 16.