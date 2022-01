Von Platz 46 auf 5: Golf-Ass Wiesberger holt in Dubai ordentlich auf

Anders als an den beiden Tagen zuvor kam Wiesberger nun ohne Bogey durch, ramponierte sich allerdings die Runde mit einem Doppelbogey auf Bahn 9, für die er sechs statt vier Schlägen brauchte. Mit zwei Birdies auf den letzten beiden Bahnen stellte er wieder auf drei unter Par, nachdem er schon auf den ersten fünf Bahnen drei Mal unter dem Platzstandard geblieben war.

In die Schlussrunde am Sonntag geht Bernd Wiesberger um 11.35 Uhr, mit dabei in seinem Flight sind der schlaggleiche Engländer Paul Casey, die Nummer 27 der Weltrangliste, und der drittplatzierte Südafrikaner Erik Van Rooyen (63). Neben dem Preisgeld lockt freilich auch die Aussicht auf eine Klettertour im Ranking die Nummer 59.