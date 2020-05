Volleyball-Weltauswahl fordert Tirol

Nach 16 Stunden Reise sind die Volleyball-Herren von Meister Hypo Tirol am Montag endlich am Ziel angekommen - Nowosibirsk ist am Mittwoch (19.00 Uhr Ortszeit, 14.00 MESZ) Schauplatz des ersten Auswärtsspiels der Innsbrucker in der heurigen Champions-League-Saison, Russlands Cupsieger Lokomotiv ist der Gegner.



Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Fenerbahçe Istanbul erwartet Tirols Headcoach Stefan Chrtiansky "eine sehr schwere Aufgabe. Wir werden uns steigern müssen und vor allem die Fehlerquote bei optimalen Situationen für uns reduzieren, wenn wir eine Chance haben wollen."



Freilich erachtet der Trainer die Auswärts-Aufgabe bei Lokomotiv noch als die am ehesten machbare. "Das bedeutet aber in keinster Weise, dass es einfach werden kann."



Lokomotiv erwartet zu seinem Champions-League-Heimdebüt eine mit 2800 Zuschauern ausverkaufte Halle und bietet seinen Fans große Namen des Volleyballs: Aufspieler Alexander Butko und Angreifer Denis Birjukow stehen im Kader des russischen Nationalteams, Mittelblocker Ryan Millar ( USA) ist Olympiasieger und Angreifer Lukas Divis (Slk) hat 2007 mit Friedrichshafen die Champions League gewonnen.