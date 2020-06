Volleyball: Tirol verteidigt Titel

Kurz hatte es danach ausgesehen, als könne Herausforderer Aich/Dob dem Meister in der Finalserie ein Bein stellen – nach dem zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie stand es 1:1.

Doch mit drei Erfolgen en suite hat Hypo Tirol den Sack schneller zugemacht als zwischenzeitlich gedacht, mit einem 3:1-Sieg über die Kärntner verwandelten die Innsbrucker die USI-Halle in ein Tollhaus.



Die Titelverteidigung bedeutete zugleich den sechsten Meistertitel für die Tiroler, und Hypos Daniel Gavan machte das Dutzend voll: Der 34-jährige Blocker stand bereits zum zwölften Mal in seiner Karriere in einem Finale.