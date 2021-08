Nach über acht Jahren in der deutschen Volleyball-Bundesliga und der finnischen Liga ist Nationalteam-Libero Florian Ringseis nach Österreich zurückgekehrt. Der 29-Jährige wechselte von den Volleyball Bisons Bühl zum VCA Amstetten NÖ. Das teilte der Club aus dem Mostviertel am Dienstag mit. "Ich kenne Florian seit seinen Anfängen, und es freut mich, dass wir nach so langen Jahren nun wieder zusammengefunden haben", erklärte VCA-Sportdirektor Michael Henschke.