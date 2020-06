Volleyball: Der 8. Anlauf zum Finalsieg

Seit Gründung der Mitteleuropaliga (MEL) waren die Damen von Serienmeister SVS Post in allen sieben Final-Four vertreten. Den Titel konnten die Schwechaterinnen aber noch nie gewinnen. Mit dem Heimvorteil soll es an diesem Wochenende gelingen. Post trifft am Sonntag (17.00 Uhr) zum Auftakt des Final Four im Multiversum Schwechat auf Slavia Bratislava, das zweite Halbfinale bestreiten Doprastav Bratislava und Branik Maribor (19.00 Uhr). Die Finalpartien steigen am Montag, nach dem Match um Platz drei (17.30 Uhr) wird um 20.15 Uhr das Finale angepfiffen.



Mit Platz eins im Grunddurchgang spielte sich Post in die Favoritenrolle. "Favoriten müssen mit dem Druck fertigwerden", sagt Sportdirektor Darko Antunovic, der mit seiner Mannschaft bereits den Cup geholt hat. "Die Mitteleuropaliga zu gewinnen, wäre die Krönung dieser Saison."



Damen haben an beiden Spieltagen freien Eintritt.