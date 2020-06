Auf Österreichs Nr. 1 wartet die Weltmeister-Prüfung

Durchaus möglich, dass die Volleyballer von Hypo Tirol heute zittrige Hände bekommen. Denn mit einem so hochkarätigen Team hat sich der österreichische Meister noch nie einen Schlagabtausch geliefert. Die polnische Nummer eins Skra Belchatow ist in diesem Jahr einer der Topfavoriten auf den Champions League-Triumph, gleich vier Volleyballer des amtierenden Weltmeisters Polen sind beim heutigen Tiroler Gegner am Ball.

Hypo-Coach Stefan Chrtiansky appelliert vor dem Heimspiel (20.15 Uhr, live in ORF Sport+) an seine Spieler, vor den klingenden Namen bloß ja nicht in Ehrfurcht zu erstarren. "Wir können frei aufspielen und mit vollem Risiko angreifen." Denn alles andere als eine klare 0:3-Heimniederlage gegen den großen Favoriten aus Polen wäre bereits ein Achtungserfolg, von einer Sensation wagt im Lager der Innsbrucker ohnehin niemand zu sprechen. "Wir brauchen von jedem Spieler zu hundert Prozent seine Leistung", weiß Stefan Chrtiansky.