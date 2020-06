Vikings & Dragons im Derbyfieber

Die Welt ist nicht mehr ganz so rund, wie viele meinen mögen. Zumindest in Wien, zumindest bei allen Football-Fans für die Dauer eines AFL-Halbfinales. Heute (15.00) ist auf der Hohen Warte Derbytime. Die Raiffeisen Vikings treffen auf die Danube Dragons im Kampf um den Finalaufstieg und die Vorherrschaft in Wien. Die Blue River Bowl entscheidet also um die Teilnahme im letzten Akt der Austrian Bowl.

Die Vorzeichen lassen die Vermutung zu, dass die Vikings am Ende wohl die glücklichen Gewinner sein dürften. Zu eindeutig waren die bisherigen zwei Spiele. 39:3 und 27:7 – klarer geht’s wohl kaum. Doch auf die leichte Schulter nehmen die Wikinger ihre Kontrahenten dennoch nicht.

Die Derby-Schlappen der Dragons sind erstens schon einige Monate her und zweitens scheinen die anfänglichen Probleme gelöst zu sein: der lange Zeit verletzt gewesene Quarterback Jonathan Dally steht wieder zur Verfügung und hat sich mittlerweile auch gut in seine Offense eingespielt.