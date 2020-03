Video: Als die Rivalität zwischen Nadal und Federer begann

Insgesamt trafen die beiden 40 mal aufeinander. Nadal hat mit 24:16-Siegen im direkten Vergleich die Nase vorn. Mehr Grand-Slam-Titel hat allerdings der Schweizer gewonnen. Federer hält bei 20, Nadal bei 19. Das bisher letzte Duell gab es im Vorjahr im Halbfinale von Wimbledon, der Sieger hieß dabei Federer.

Der Schweizer machte am Mittwoch auch als Spender in der Corona-Krise auf sich aufmerksam. Federer spendete eine Million Schweizer Franken für die am stärksten gefährdeten Familien in seinem Heimatland. Nadal