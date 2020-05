Verkühlter Morgenstern müht sich

Nur drei der österreichischen WM-Starter waren am Mittwochabend im ersten Training der Spezialspringer auf der Normalschanze in Predazzo dabei. Das Hauptaugenmerk lag dabei freilich auf Titelverteidiger Thomas Morgenstern. Der Kärntner, der nach einer fast sechswöchigen Auszeit wieder in den Springerzirkus zurückkehrt, hatte allerdings alles andere als einen Auftakt nach Maß.

"Es ist ein bisserl mühsam gelaufen heute, weil ich mich einfach nicht so fit fühle. Ich bin ein bisserl verschnupft, habe Halsweh und Kopfweh", sagte ein sichtlich angeschlagener Morgenstern nach Sprüngen auf 94,5 und 96,5 m. Den dritten Versuch ließ der dreifache Olympiasieger sausen. "Im ersten Sprung war es ganz komisch. Da ist mir das Blut in den Kopf geronnen und ich habe ein bisserl verschwommen gesehen, aber im Grunde genommen kann ich ganz zufrieden sein mit den zwei Sprüngen."

Morgenstern hofft, dass er die Verkühlung bis Samstag abschütteln kann. Am Freitag muss er sich allerdings, auch als Titelverteidiger, noch qualifizieren. "Sicher kann in einer Qualifikation immer alles passieren, wenn's vom Wind her nicht so läuft. Aber grundsätzlich war ich heute auch zweimal recht okay dabei und das sollte schon reichen."