Der große Heim-Nachteil

The second ist the first loser", heißt es in den USA. Der Zweite ist also der erste Verlierer. So gesehen zählt Lindsey Vonn, jene ehrgeizige Athletin, die angetreten war, um vor Heimpublikum zu zeigen, was sie kann, zu den Verliererinnen der Weltmeisterschaft. Weder im Super-G noch in der Abfahrt gelang die ersehnte Goldmedaille. Lindsey Vonn wurde Dritte im Super-G, am Freitag in der Abfahrt erreichte die 30-Jährige mit dem Spitznamen "Speed-Queen" gar nur die fünftbeste Zeit. Enttäuscht schnallte sie ihre Skier ab. So hatte sie sich das nicht vorgestellt.

Dass sie das Zeug dazu hat, Abfahrten zu gewinnen, hat Lindsey Vonn längst bewiesen. Um genau zu sein, 32-mal im Weltcup, ein Mal bei Olympischen Spielen (2010) und ein Mal auch bei einer Weltmeisterschaft (2009). Der WM-Titel in der Abfahrt in Beaver Creek schien für sie reserviert zu sein. Aber vor Heimpublikum wollte es der erfolgreichsten Dame der Ski-Geschichte (64 Weltcup-Siege) nicht so recht gelingen. Auch wenn die 30-Jährige nicht müde wurde zu betonen, wie locker und "happy" sie sei. Der Druck, in den USA bestehen zu wollen, ging auch an einer Lindsey Vonn nicht spurlos vorbei.