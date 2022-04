US-Ass Armstrong schwimmt zu Weltrekord über 50 Meter Rücken

Der US-Amerikaner Hunter Armstrong hat am Donnerstag bei den US-Trials der Schwimmer in Greensboro für die WM Ende Juni in Budapest über 50 m Rücken in 23,71 Sek. einen Langbahn-Weltrekord fixiert.

Damit war er 0,09 Sek. schneller als der Russe Kliment Kolesnikow als bisheriger Rekordhalter. Siebenfach-Olympiasieger Caeleb Dressel gewann über 50 m und 100 m Delfin sowie 100 m Kraul. Katie Ledecky setzte sich über 200 und 800 m Kraul jeweils deutlich durch.