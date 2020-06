US-Open: Woods zur Halbzeit voran

Lange Zeit schrieb Tiger Woods nur abseits der Golfplätze Schlagzeilen. Mit seinen Frauengeschichten, Partys und anderen Eskapaden. Mittlerweile scheint der Superstar allerdings am besten Weg, wieder ganz der Alte zu werden. Nach seinem Triumph zuletzt beim Memorial-Turnier auf der PGA-Tour schlägt er sich nun auch bei den 112. US Open in San Francisco hervorragend.

Zur Halbzeit des Klassikers teilt sich der 36-jährige Amerikaner mit eins unter Par (69, 70) die Führung und macht Jagd auf seinen 15. Sieg bei einem Major-Turnier. Woods muss sich die Poleposition allerdings mit seinen erfahrenen Landsleuten Jim Furyk (42) und David Thoms (45) teilen.

Die prestigeträchtigen US Open auf dem langen und engen Olympic Course erleben in diesem Jahr ein Favoritensterben. Nicht nur für den Titelverteidiger Rory McIlroy aus Nordirland war bereits zur Halbzeit Endstation, auch Luke Donald, der erfolgreichste Golf-Profi der vergangenen Saison, muss nach zwei Runden schon eine ruhige Kugel schieben.