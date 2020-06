US Open: Start zur heißen Phase

Was am 29. Mai 2004 passierte, daran werden sich nicht einmal die größten Tenniskenner erinnern, wahrscheinlich nicht einmal Roger Federer selbst. An diesem Tag unterlag der Schweizer bei den French Open in Runde drei dem Brasilianer Gustavo Kuerten. Es war die letzte Niederlage von Federer bei einem Grand-Slam-Turnier, die vor dem Achtelfinale passierte.

In diesem steht der 17-fache Grand-Slam-Turniersieger standesgemäß auch in New York. Und dies ohne zuvor einen Satz verloren zu haben. Die Herren Young, Phau und Verdasco waren eine Nummer zu schwach für den 31-Jährigen, der derzeit sein bestes Tennis spielt. "Ich bin froh, dass ich kaum Energie verbraucht habe", sagt der Superstar, der in New York abermals für einen Rekord sorgen könnte. Gewinnt er, ist er alleiniger Rekordhalter mit sechs Titeln, noch hält er wie Sampras und Connors bei je fünf. Am Sonntag wartet übrigens US-Mann Fish.

Die Auslosung brachte Federer schon ein mögliches Halbfinal-Duell mit dem britischen Olympiasieger Andy Murray. Der 25-Jährige musste für den Einzug in die zweite Turnierwoche hart arbeiten, gegen den Spanier Feliciano Lopez gab es einen heiß umkämpften 7:6-7:6-4:6-7:6-Erfolg. "Es war hart da draußen in der Hitze. Vor allem mental war das Spiel eine Herausforderung", sagte Murray nach dem schweißtreibenden Spiel.