US Open: Roger Federer und Serena Williams im Viertelfinale

Roger Federer steht nach einem beeindruckenden 6:2,6:2,6:0-Sieg über den als Nummer 15 gesetzten Belgier David Goffin zum 13. Mal im Viertelfinale der US Open. Der als Nummer drei gesetzte Schweizer, der den bisher letzten seiner fünf Titel in New York 2008 errungen hatte, benötigte nur 79 Minuten, nächster Gegner des 38-Jährigen ist der Bulgare Grigor Dimitrow.