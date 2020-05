US-Open: Pennettas Träume im Big Apple wachsen

US Open. In der Stadt, die niemals schläft, hat sich Flavia Pennetta einen Traum erfüllt: Die 31-jährige Italienerin steht im Halbfinale der US Open, nachdem sie in New York ihre als Nummer zehn gesetzte Landsfrau Roberta Vinci 6:4, 6:1 verabschiedet hat. Gemeinsam hatten beide 1999 das Juniorinnen-Doppel bei den French Open gewonnen, alleine hat Pennetta zwar neun Turniersiege auf ihr Konto gebucht (und 6,7 Millionen Dollar Preisgeld), doch bei Grand-Slam-Bewerben ist die Apulierin noch nie in die Runde der letzten Vier vorgedrungen.

„Am ersten Tag des Turniers hätte ich nie daran gedacht, einmal über das Halbfinale zu sprechen“, sagte Pennetta am Mittwoch, nun steht sie am heutigen Freitag der weißrussischen Weltranglistenzweiten Viktoria Asarenka gegenüber. „Ich gehe mit Selbstvertrauen in das Match, ich habe nichts zu verlieren“, diktierte die in Verbier lebende Wahl-Schweizerin den Journalisten in die Blöcke.

Dass sie vorerst nur auf Platz 83 der Weltrangliste steht, ist vorwiegend einer Verletzung des rechten Handgelenks samt folgender Operation im August vergangenen Jahres geschuldet; sie war ja vor vier Jahren auch schon die Nummer zehn der Welt. Doch der Weg zurück zum Erfolg war lang: Erst im Mai kam sie in Straßburg wieder über die zweite Runde hinaus ( Semifinale), in Wimbledon schaffte sie es ins Achtelfinale, und in auch in Båstad war sie im Semifinale. Doch sonst setzte es reihenweise Erst- und Zweitrundenpleiten, beim US-Open-Vorbereitungsturnier in New Haven scheiterte Pennetta gar in der Qualifikation – um so größer ist nun die Freude über die wiedergefundene Leichtigkeit. „Ich bin wirklich stolz auf mich, mir geht’s körperlich endlich wieder gut, Vorhand und Rückhand fühlen sich wieder so gut wie vor meiner Verletzung an – viel mehr brauche ich da gar nicht sagen.“