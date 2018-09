US-Open: Nishikori rang Cilic nieder und steht im Semifinale

Kei Nishikori steht zum dritten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der US Open. In der Neuauflage des Endspiels von 2014 schlug der Japaner Marin Cilic aus Kroatien mit 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6 und 6:4. In der nächsten Runde wartet nun der Sieger des letzten Viertelfinals zwischen Novak Djokovic und Federer-Bezwinger John Millman auf den als Nummer 21 Gesetzten.

Premiere für Osaka

Die Japanerin Naomi Osaka steht erstmals im Halbfinale der US-Open in New York. Die 20-Jährige ließ am Mittwoch in der Runde der letzten acht der ungesetzten Ukrainerin Lesia Zurenko keine Chance und gewann nach nur 57 Minuten 6:1,6:1. In der Vorschlussrunde trifft die als Nummer 20 gesetzte Osaka auf Madison Keys (USA-14) oder Carla Suarez Navarro (ESP-30).

Osaka, die im März in Indian Wells ihren ersten Einzeltitel geholt hat, ist die erste Japanerin in einem Grand-Slam-Halbfinale seit 22 Jahren. Zuletzt hatte das 1996 Kimiko Date in Wimbledon geschafft. Osaka wirkte äußerlich gelassen. „Innerlich bin ich ausgeflippt, mein ganzer Körper hat gezittert. Deswegen bin ich glücklich, dass ich gewonnen habe“, sagte Osaka, die im Alter von drei Jahren in die USA kam, in Florida lebt und auch die US-Staatsbürgeschaft besitzt.Ihr Vater stammt aus Haiti, ihre Mutter aus Japan, wo Osaka geboren wurde. Fragen japanischer Journalisten versteht sie zwar, beantwortet sie aber lieber auf Englisch.

Rücktritt von Schiavone

Die Italienerin Francesca Schiavone hat am Mittwoch das Ende ihrer Tennis-Karriere verkündet. Die 38-Jährige gewann 2010 die French Open in Paris und stieß 2011 bis auf Platz vier der Weltrangliste vor. In ihrer 22-jährigen Profilaufbahn holte sich acht WTA-Einzeltitel, den ersten 2007 in Bad Gastein. Ihr letztes Match bestritt Schiavone im heurigen Juli in Gstaad.