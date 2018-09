US Open: Nadal und Anderson setzen sich gegen Youngsters durch

Erstmals mussten am 5. Tag der mit 53 Mio. dotierten US Open in New York die Dächer des Arthur Ashe und des neuen Louis Armstrong Stadiums für einige Zeit geschlossen werden. Der Regen störte am Freitag aber nicht lange, auf den Plätzen gab es teilweise großartige Spiele. Und dies vor einer Rekordkulisse: Erstmals überhaupt waren in den beiden Sessions über 70.000 Fans (70.162) auf der Anlage.

Und sie sahen im Herrenbewerb zwei Generationenduelle, bei denen sie ganz auf ihre Kosten kamen: Topfavorit Rafael Nadal erreichte mit viel Mühe die Runde der letzten 16. Der Weltranglisten-Erste besiegte den russischen Aufsteiger Karen Chatschanow erst nach 4:23 Stunden mit 5:7,7:5,7:6(7),7:6(3). Er trifft nun auf den Georgier Nikolos Basilaschwili.

"Das war ein schweres Match. Ich habe einige sehr schwierige Situationen überstanden, das Match war physisch und mental sehr fordernd", gestand Nadal nach seinem fünften Sieg im fünften Duell mit dem 22-jährigen Russen. "Es gibt ein paar Dinge, an denen ich arbeiten muss", meinte der zehn Jahre ältere Superstar. Das Match war so sehenswert, dass selbst Dominic Thiem nach seinem Sieg über Kevin Anderson ein Tiebreak fertig anschauen wollte, ehe er in die Pressekonferenz kam.