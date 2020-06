US-Open: Gedränge um die Poleposition

Eine Siegerin bei einem Grand-Slam-Turnier vorauszusagen war zuletzt nicht einfach. Fast so sinnvoll, als würde man die Dezibel der lautesten Schreie der Tennisdamen prophezeien wollen. Bei den jüngsten sieben Grand-Slam-Turnieren (seit Beginn 2011) gab es ebenso viele Siegerinnen: Kim Clijsters (2011) und Viktoria Asarenka (2012) gewannen jeweils die Australian Open, Li Na (’11) und Maria Scharapowa (’12) die French Open, Petra Kvitova (’11) und Serena Williams (’12) in Wimbledon. Und in New York siegte im Vorjahr die Australierin Sam Stosur, die damit als Titelverteidigerin in das am Montag startende letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres startet.

Ein weiterer Beleg für die Vielfältigkeit an der Spitze: In den Top Ten der Rangliste finden sich zehn Nationen, in den Top 15 immerhin 14. Nur die Russinnen stellen mit Scharapowa und Maria Kirilenko zwei Spielerinnen in diesem Kreis.