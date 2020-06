US-Open-Favorit Andy Murray

Null zu siebzehn. In Zahlen: 0:17. Andy Murray wird die Bilanz der Grand-Slam-Siege egal sein. Muss sie egal sein. Denn Roger Federer, den Rekordhalter, wird der Schotte wohl nie erreichen.



In New York soll es passieren, soll Murray endlich auch das gewinnen, was im Tennis am meisten zählt: ein Grand-Slam-Turnier. Der Olympiasieg hat dem 25-Jährigen zumindest gezeigt, dass er imstande ist, Herausragendes zu leisten. Was zuvor passierte? Große Hoffnungen, starker Druck von britischen Medien, die Einschätzung der Fachwelt, dass er sowieso zu den besten vier der Welt gehöre und die permanente Aufnahme in den Favoritenkreis bei Grand-Slam-Turnieren.



Am Ende blieb immer nur die Enttäuschung.



Seit Murray 2008 sein erstes Major-Finale in New York erreicht hatte, war er stets am großen Druck zerbrochen. Vor allem in Wimbledon, wo sich das ehrwürdige Publikum und die britische Presse nichts sehnlicher wünschen als den Sieg. Immerhin müssen die Briten seit 1936 auf einen Grand-Slam-Titel warten.



Seit Murrays Zugehörigkeit zur Weltspitze haben sich die Grand-Slam-Titel stets Federer, der Serbe Novak Djokovic und der derzeit verletzte Rafael Nadal aufgeteilt. Nur 2009 sprang der Argentinier Juan Martin del Potro als Champ ein.



Olympia-Gold brachte Farbe in die Karriere, brachte endlich Selbstvertrauen. "Von einem Grand-Slam-Sieg träume ich seit meiner Kindheit, ich fühle, dass es jetzt so weit ist", sagt Murray vor seiner Auftaktpartie in New York gegen den Russen Alex Bogomolow.