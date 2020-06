US Open: Duval lieferte die erste Sensation

Natürlich darf eine 17-Jährige Sätze wie „Das ist der größte Sieg in meiner Karriere“ sagen, wenn die Geschlagene die Nummer elf der Setzliste ist. Also sagte Victoria Duval, 17, dass ihr ein Erfolg wie das 5:7, 6:4, 6:4 über die Australierin Samantha Stosur (2011 US-Open-Siegerin!) noch nie passiert sei. Und dann holte die 1,77 Meter große Schülerin der Tennis-Akademie von Nick Bollettieri aus: Die 53.000 Dollar Preisgeld (knapp 34.000 Euro) könne sie gerade gut brauchen, weil ihre Familie Geldsorgen hat. Vater Jean-Maurice war am 12. Jänner 2010 unter den Opfern des Erdbebens in seiner Heimat Haiti, nach elf Stunden unter Trümmern konnte er zwar lebend, aber mit gebrochenen Beinen, Armen und Rippen geborgen werden, er ist arbeitsunfähig. Freunde aus den USA sorgten für den Transport in ein Spital in Florida, „ohne die Kitchens wäre mein Vater tot und heute nicht hier“, sagte Victoria Duval.

Die 17-Jährige ist in Miami geboren, übersiedelte mit ihren Eltern nach Haiti, heute lebt die Familie in Atlanta. Und das Tennis-Märchen könnte weitergehen – in Runde zwei wartet die Slowakin Daniela Hantuchova.