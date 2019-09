US Open: Cabal/Farah holten als erste Kolumbianer Doppel-Titel

Juan Sebastian Cabal und Robert Farah haben nach ihrem Triumph in Wimbledon nachgedoppelt und auch bei den US-Tennis-Open in New York als erste Kolumbianer den Titel geholt. Das topgesetzte Duo setzte sich im Finale des Herren-Doppels am Freitag gegen Marcel Granollers ( ESP) und Horacio Zeballos (ARG), die Bezwinger der Österreicher Oliver Marach/ Jürgen Melzer, nach 91 Minuten mit 6:4,7:5 durch.

Die Sieger spielten unter dem Dach des Arthur-Ashe-Stadions schon ihr 400. gemeinsames Match. Für Granollers und Zeballos, die im zweiten Satz 5:3 geführt hatten, war es erst das zweite Turnier als Team.