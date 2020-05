Unterstützung für das gepeinigte Nationalteam

Österreich in guter Gesellschaft. Auch die Spanier scheiterten im Achtelfinale: 2:3 in . Der Vorjahresfinalist spielt wie Österreich in der Relegation , da beide Teams gesetzt sein werden, kommt es nicht zum Duell. Zumindest istin guter Gesellschaft. Auch die Spanier scheiterten im Achtelfinale: 2:3 in Kanada . DerVorjahresfinalist spielt wiein der, da beide Teams gesetzt sein werden, kommt es nicht zum Duell.



Beim 1:3 in Kasachstan lief alles schief. Jetzt hat sogar Gebhard Gritsch seine Hilfe angeboten. Der Tiroler ist als Konditionstrainer maßgeblich am Aufstieg von Novak Djokovic zur Nummer eins beteiligt. „Wenn das Boot in die richtige Richtung fährt, bin ich dabei. Ich kann dem Verband zumindest Systeme anbieten“, sagt der Vollprofi. Er selbst ist jedoch über 30 Wochen im Jahr mit Djokovic unterwegs.