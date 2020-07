Unterstützung für Basketballerinnen: NBA-Star spendet 1,5 Mio.

Die großen Sport-Ligen in den USA versuchen langsam wieder in die Gänge zu kommen, doch sowohl in der MLB, NBA oder auch NFL gibt es viele Kritiker und auch Probleme, die zu bewältigen sind. Basketball-Star Kyrie Irving von den Brooklyn Nets hat jetzt jedenfalls einen bemerkenswerten Schritt gesetzt. Der 28-Jährige will jene Spielerinnen der nordamerikanischen Frauen-Basketball-Liga (WNBA) finanziell unterstützen, die aufgrund der aktuellen Corona-Situation Sorge haben, zu spielen.

Irving spendet insgesamt 1,5 Millionen Dollar, um das Einkommen der Spielerinnen während der Saison abzusichern. "Ob ein Mensch sich entscheidet, für soziale Gerechtigkeit einzustehen, Basketball zu spielen, sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren oder auf seine Familie: Diese Initiative kann Ihre Prioritäten und Entscheidungen hoffentlich unterstützen" Wie viele Spielerinnen unterstützt werden sollen blieb noch offen.