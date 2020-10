Unter-21-EM-Qualifikation: Grüll sorgte für die späte Erlösung

Wie es so ist mit den Pflichtsiegen, einfach ist die Aufgabe gegen einen vermeintlich leichten Gegner selten. Schlag’ nach beim Auswärtsspiel des österreichischen U-21-Teams in der EM-Qualifikation im Kosovo: Erst in der 25. Minute gab es den ersten wirklichen Aufwecker, Dominik Reiter blieb an der rechten Seitenlinie ohne Fremdeinwirkung mit dem rechten Fuß im Rasen hängen und schied mit Verdacht auf eine Knieverletzung aus.

Wirklich zwingend wurden die Österreicher weiter nicht. Yusuf Demir gab den offensiven Aktivposten und kam zu mehreren Abschlussversuchen, verfehlte aber jeweils das Tor; Marko Raguz hatte Mühe, in die Partie zu finden. Die Leichtigkeit vom 4:0-Sieg im Hinspiel wollte sich nicht einstellen, was auch den jüngsten Niederlagen gegen Albanien und England geschuldet war. Immerhin blieb einem Treffer der Kosovaren die Anerkennung verwehrt – Abseits (42. Minute). Im Gegenzug schoss Raguz übers Tor.

Eine schöne Kombination wurde belohnt

Nach der Pause wurden die Österreicher aktiver. In der 74. Minute scheiterte Demir mit der besten Chance an der Latte. In der 87. Minute die Erlösung: Der eingetauschte Marco Grüll traf nach sehenswerter Vorarbeit von Alexander Schmidt und Demir zum 1:0-Sieg, der die Chance auf die EM-Teilnahme weiterhin am Leben erhält.