Umsturz bei der Tour de France: Tadej Pogacar holt sich Gelb

Und in dieser Tonart ging es auf dem Weg zum Col de la Colombière weiter. Einen nach dem anderen überholte Pogacar bei seinem Solo-Kraftakt, kurz vor der Passhöhe überholte er Michael Woods und begab sich in der Abfahrt auf die Jagd nach Dylan Teuns, der sein Heil in der Flucht gesucht hatte.

Ein heikles Unterfangen auf rutschiger Fahrbahn, eine halbe Minute lag zwischen dem Führungsduo, nach und nach konnte Teuns mit vollem Risiko seinen Vorsprung vergrößern, am Ende waren es 49 Sekunden auf den neuen Mann in Gelb. Und der zweite Erfolg für Bahrain-Victorious in Serie nach dem Slowenen Matej Mohoric, der ja die 249-Kilometer-Etappe am Freitag gewonnen hatte.

"Es ist großartig", sagte Teuns, "ich hatte mir zwar Ziele gesetzt, aber dass es so aufgehen würde, hätte ich nie gedacht. Es war stressig, und bei dem Wetter war es auch nicht so einfach, das Tempo hoch zu halten."

Am Sonntag bleibt die Tour in Savoyen, von Cluses geht es über 144,9 Kilometer samt Col des Saisies, Col du Pré und Cornet du Roselend hinauf in die Skistation Tignes. Tadej Pogacar startet mit 1:48 Minuten Vorsprung auf Wout van Aert in den Tag, Gesamtdritter ist nun der Kasache Alexej Luzenko (Astana-Premier Tech/+4:38).

Kurioses Detail am Rande: Es ist erst Pogacars zweiter Tag in Gelb - im vergangenen Jahr hatte er das begehrte Trikot ja erst am vorletzten Tag im Zeitfahren auf die Planche des Belles Filles in den Vogesen von seinem Landsmann Primoz Roglic geerbt.

Am Montag ist dann der erste Ruhetag.