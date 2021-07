Turnen: Leimlehner will bei EM unter die Top Ten

"Mein Hauptaugenmerk gilt dem sicheren, sturzfreien Auftritt als Basis einer guten Teamleistung", meinte der 24-jährige in Innsbruck lebende Oberösterreicher, der die Top Ten im Mehrkampf anstrebt.

Medaillen gibt es bei der EM nur im Teambewerb und an den Einzelgeräten. Marco Baldauf hat sich den Einzug ins Reckfinale der besten acht zum Ziel gesetzt. Am Reck belegte er zuletzt am Reck die EM-Ränge 9 (2008), 10 (2010) und 13 (2011).

Der 32-jährige Dornbirner hofft, dass es bei seiner bereits zwölften EM seit 1998 mit dem Finale klappt. Von den 309 Turnern aus 36 Ländern kommen zehn aus Österreich. Im Elitebewerb sind dies neben Leimlehner und Baldauf Xheni Dyrmishi, Lukas Kranzlmüller und Matthias Schwab (alle Donnerstag). Der 14. Platz der Team-EM 2010 wird kaum zu erreichen sein, weil damals wegen des des Vulkanasche-Flugverbots mehrere Spitzen-Nationen fehlten. Im Junioren-Bewerb ist ebenfalls ein Quintett am Start (Mittwoch).