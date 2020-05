Tschechen vor erstem Double seit 22 Jahren

So nah am Pokal. Tomas Berdych hielt die Tschechen Freitag Nacht in Prag weiter im Rennen. Mit seinem 6:3-3:6-6:3-6:7-6:3-Sieg über Nicolas Almagro stellte der 27-Jährige im Daviscup-Finale auf 1:1. Und als Samstag das Doppel Berdych/ Radek Stepanek auch noch das spanische Duo Marcel Granollers/ Marc Lopez mit 3:6, 7:5, 7:5, 6:3 schlug, jubelte ganz Tschechien. Vor dem Abschlusstag, bei dem zunächst David Ferrer den Hausherren Berdych fordert, steht es 2:1. Allerdings ließ Berdych mehr Kräfte, nicht nur wegen des Freitag-Krimis, immerhin musste er auch Doppel spielen.



Die Tschechen können aber Großes leisten: 1990 hatte mit den USA zuletzt eine Nation sowohl den Daviscup, als auch den Fed-Cup gewonnen. Die tschechischen Damen hatten ja im Endspiel die Serbinnen besiegt.



Für die Österreicher geht es am 1. Februar in Kasachstan auf Sand weiter. Gewinnen die Herren um Kapitän Clemens Trimmel diese Partie, könnte im Viertelfinale Tschechien warten.