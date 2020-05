Tschechen können Geschichte schreiben

Eine Spur gewagter ist die Meinung von Olympiasieger Andy Murray: "Spanien hat ein paar mehr Möglichkeiten. Es ist hart, weil Ferrer spielt Indoors sehr gut. Wenn es extrem schnell ist, würde es aber die Tschechen favorisieren."

Für Tschechiens Tennis-Fans sind es jedenfalls aufregende Wochen: Zwei Wochen nach dem neuerlichen Fed-Cup-Titel durch Petra Kvitova und Co. soll am gleichen Schauplatz der zweite Titel in dieser Weltsportart her. Favorit ist aber die Truppe von Alex Corretja.

Gespielt wird am Freitag (16.00 Uhr), Samstag (14.00) und Sonntag (13.00) in der etwa 14.000 Zuschauer fassenden O2-Arena. Spanien führt im Head-to-Head (inklusive Tschechoslowakei) mit 4:2 und hat die vergangenen drei Länderkämpfe gewonnen.