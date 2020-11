Trotz Corona-Pandemie: 50.000 Zuschauer bei Rugby-Spiel

In Australien haben fast 50.000 Menschen ein Rugby-Spiel in der Hafenstadt Brisbane besucht. Zum entscheidenden Spiel der Finalserie "State of Origin" sahen am Mittwoch (Ortszeit) 49.155 Fans ins Suncorp Stadium den 20:14-Heimsieg von Queensland gegen New South Wales. Dass Stadion war somit fast ausverkauft, auf Bildern waren nur wenige Menschen mit Masken zu sehen. Nach Angaben der Veranstalter war es das weltweit größte Sportevent seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.