Trimmel kämpft wieder um Gold

Österreichs Kickbox-Aushängeschild Nicole Trimmel wird bisher auch bei den Leichtkontakt-Europameisterschaften in Marburg ihrer Favoritenrolle gerecht. Die 32-jährige Burgenländerin besiegte am Donnerstag in der Klasse bis 65 kg die Italienerin Cristina Caruso klar nach Punkten und trifft nun am Freitag im Finale auf die Russin Xenia Miroschnitschenko.

Trimmel und Miroschnitschenko sind zuletzt vor knapp einem Monat im Vollkontakt-EM-Endkampf in Bilbao aufeinandergetroffen. Damals setzte sich Österreichs Topathletin durch. „Es wird auf alle Fälle ein hartes Match werden. Die Russin hat nichts zu verlieren“, meinte Trimmel.

Neben Trimmel schaffte auch der Tiroler Roman Bründl in der Kategorie bis 89 kg den Finaleinzug. Der Steirer Patrick Grabner (bis 84 kg) holte ebenso wie Patricia Pulling (bis 50 kg) und Michael Gollob (bis 79 kg) aus Kärnten Bronze.