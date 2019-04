Triest-Halbmarathon schließt Afrikaner von Teilnahme aus

Die Organisatoren des " Trieste Running Festivals" haben afrikanische Athleten von der Teilnahme am 5. Mai geplanten Halbmarathon in der ehemaligen habsburgischen Hafenstadt ausgeschlossen. Skrupellose Sportmanager würden starke, afrikanische Athleten ausnutzen und sie zu Spottpreisen bei Marathonläufen einsetzen, gab Fabio Carini, der Organisator des Festivals, als Grund an.

"Wir wehren uns gegen unethisches Verhalten im Sport. Zu oft werden afrikanische Athleten nicht mit der Würde behandelt, die sie verdienen. Oft werden sie von skrupellosen Managern auf Kosten italienischer und europäischer Athleten eingesetzt. Das können wir nicht mehr erlauben. Triest, eine multikulturelle Stadt, stemmt sich gegen Sport, der nicht ethisch ist. Unser Ziel ist, dass sich die Regeln ändern", erklärte Carini.